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Мурманская область. Арктика17.12.19 14:16

Группа совместного планирования Россия-Норвегия провела 25-ю встречу в рамках сотрудничества по борьбе с загрязнением нефтью

Юбилейная, 25-я встреча Группы совместного планирования Россия-Норвегия, состоялась в Мурманске. Этот формат двустороннего взаимодействия работает в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Норвегии о сотрудничестве в борьбе с загрязнением нефтью в Баренцевом море от 1994 года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

От Норвежской береговой администрации во встрече приняли участие Оле Кристиан Бьеркемо (Департамент реагирования на чрезвычайные ситуации), Ян Педерсен (Центр реагирования на чрезвычайные ситуации), Столе Свейнунгсен (Служба движения судов порта Вардё).

От ФГБУ «Морспасслужба» принималии участие и.о. директора Северного филиала Данил Сверлов, заместитель директора по аварийно-спасательным работам и ликвидации разливов нефти Северного филиала Михаил Сарков, выступивший с докладом о деятельности ФГБУ «Морспасслужба» по снижению экологических рисков и начальник аварийно-спасательной группы в г. Мурманск Северного филиала Илья Горлаев.

В докладах были отражены опыт и возможности Норвежской береговой администрации и ФГБУ «Морспасслужба» по обеспечению экологической безопасности в море, представлены новые суда и оборудование, используемые при ликвидации разливов нефти, проведен обмен данными по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, обсуждены выполнение протокола предыдущей встречи, предстоящие учения, новые технологии, юридические и таможенные формальности при пересечении границ, возможности финансирования и т.д.

Присутствовавшие на заседании представители норвежской делегации отметили высокую информативность докладов и презентаций, а также профессионализм сотрудников Морспасслужбы.

Итогом заседания стало подписание протокола встречи. В ходе встречи отмечена взаимная нацеленность на продолжение тесного и плодотворного российско-норвежского сотрудничества.

К моменту заключения 28 апреля 1994 года Соглашения между правительствами России и Норвегии о сотрудничестве в борьбе с загрязнением нефтью в Баренцевом море между двумя странами действовало Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 1992 года, которое заменило аналогичный договор между СССР и Норвегией от 1988 года. Тем не менее, стороны решили уделить дополнительное внимание защите морской среды Баренцева моря, поскольку любое значительное загрязнение в этом районе неизбежно создает угрозу неблагоприятных экологических последствий для обоих государств.

Одновременно с подписанием Соглашения был подписан совместный План чрезвычайных мер на случай загрязнения нефтью в Баренцевом море, установивший рамки сотрудничества компетентных национальных органов России и Норвегии, ответственных за обеспечение готовности и реагирование на случай загрязнения нефтью, включая организацию и проведение совместных учений и встреч экспертной группы, которая с тех пор стала называться Группой совместного планирования.

В штатную повестку дня регулярных встреч входят: обмен информацией между российской и норвежской сторонами; разливы нефти в районе Баренцева и Белого морей; учения и другие мероприятия в районе Баренцева моря; информация о выполнении совместного плана; обсуждение актуальных вопросов, касающихся российско-норвежского соглашения и новые технологии.

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