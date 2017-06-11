Группа военнослужащих подразделений войск ПВО военных округов и Северного флота выполнила боевые стрельбы из стрелкового оружия и ПЗРК «Игла» по имитатору воздушной мелкоразмерной цели

На базе 726 учебного центра войск противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск, дислоцированного в г. Ейск Краснодарского края завершился заключительный этап конкурса по полевой выучке среди сержантов из состава подразделений войск ПВО военных округов и Северного флота.

В рамках соревнований военнослужащие выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и ПЗРК «Игла» по имитатору воздушной мелкоразмерной цели.

По словам командования войск ПВО Сухопутных войск, военнослужащие показали высокий уровень по технической, физической, тактической, огневой и специальной подготовке, сдали нормативы по вождению боевых машин и радиационной, химической и биологической защите.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, летом текущего года на Ейском полигоне будет проведён Всеармейский этап международного конкурса «Чистое небо» в ходе которого расчеты продемонстрируют мастерство в поражении различных воздушных целей, в том числе подвижных, в ходе ведения войскового противовоздушного боя. Боевые стрельбы будут выполняться из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла».