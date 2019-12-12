Группа «Voice Message» представит Мурманскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда 2020»

«Новая звезда» - масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители 85 субъектов Российской Федерации. На площадке конкурса соберутся самые талантливые и яркие исполнители со всех регионов. Главная цель проекта – найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны отразить красоту и многообразие разных ее уголков.

Представлять на проекте Мурманскую область выпала честь группе «Voice Message» (состав группы - Александра и Степан Акмановы, Максим Гигенин, Олеся Полищук и Юлия Макарова).

Даты эфиров: первый тур конкурса – 31 декабря; полуфинал и финал конкурса со 2 по 4 января 2020 года. В этот период пройдёт масштабное голосование среди телезрителей.

По словам организаторов, в эти дни зрители увидят и услышат голоса всей России, а также окунутся в атмосферу красочного масштабного шоу с новыми авторскими песнями от лучших молодых исполнителей страны.

Добавим, что в конкурсе побеждают два участника. Вручение призов пройдет в два этапа: 4 января пройдёт награждение лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса – знаменитых музыкальных экспертов, а 7 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшему исполнителю по мнению телезрителей всей страны и, в частности, Заполярья.