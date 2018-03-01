Группировка кораблей Кольской флотилии во время учений уничтожила условного противника артиллерийским огнём

Группировка кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, отрабатывая задачи боевой подготовки в полигонах Баренцева моря, провела практические артиллерийские стрельбы по надводной цели. Малые противолодочные корабли «Брест», «Снежногорск» и малый ракетный корабль «Рассвет» отработали тактику применения артиллерийского оружия в морском бою с кораблем условного противника. Их экипажи выполнили стрельбу 76-мм артиллерийскими комплексами по буксируемому щиту с максимального расстояния.

Результаты стрельбы оценивались визуально. Экипаж каждого из кораблей успешно справился с боевым упражнением, добившись нескольких точных попаданий в цель.

Артиллерийские стрельбы проходили по плану боевой подготовки. Район проведения боевого упражнения был заранее закрыт для гражданского судоходства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после выполнения стрельбы корабли вернулись в пункт постоянного базирования – Полярный.