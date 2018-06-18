Группировки разнородных сил СФ на учении в Баренцевом море отразила удар кораблей условного противника

Корабли, подводные лодки и авиация Северного флота, действующие по плану сбор-похода, продолжающегося в Баренцевом море с 13 июня, приступили к очередному этапу учений. В ходе него североморцы отработают тактику ведения боевых действий группировок разнородных сил по единому замыслу.

Как сообщает пресс-служба СФ, в масштабных манёврах задействовано 36 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО.

Экипажи кораблей, подводных лодок, самолётов и вертолётов в общей сложности выполнят более 70 боевых упражнений. 19 из них – с боевой стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.

В стрельбах задействованы ракетный крейсер «Маршал Устинов», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет», малый противолодочный корабль «Снежногорск», атомные и дизель-электрические подводные лодки.

Большие десантные корабли «Кондопога», «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский» уже отработали задачи минных постановок и выполнили перевозку сил морского десанта с высадкой его на необорудованное побережье.

В назначенных районах Кольского полуострова были развёрнуты береговые ракетные комплексы «Бастион» отдельной ракетно-артиллерийской бригады, которые создали оборонительный рубеж для отражения нападения соединений ударных кораблей и десантных отрядов условного противника.

Минно-тральное обеспечение в преддверии тактического развёртывания своих группировок кораблей и подводных лодок в Баренцевом море выполнили экипажи тральщиков Кольской флотилии Разнородных сил.

Значительная роль в сбор-походе отведена вспомогательному флоту и силам материально-технического обеспечения СФ, которые отрабатывают восстановление технической готовности боевых кораблей в море и пополнение их запасов. Также они оборудовали мишенные позиции в полигонах Северного флота в Баренцевом море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб.