Грузооборот Кандалакшского порта в 2017 году составил 208%

Грузооборот ООО «Кандалакшский морской торговый порт» (КМТП), обеспечивающего логистическую инфраструктуру группы компаний «ТАЛТЭК», по состоянию на декабрь 2017 года превысил 1,5 миллиона тонн.

Грузооборот КМТП в январе-ноябре 2017 года составил 1466392 тонны. В сравнении с тем же периодом в 2016 году, рост грузооборота в 2017 году составил 208%.

Спрос на уголь на международном рынке в текущем году обеспечил высокий темп роста объема перевалки грузов. Уголь, поставляемый с угледобывающих предприятий ГК «ТАЛТЭК», составляет 99,33% перевалки Кандалакшского порта. За период январь-ноябрь 2017 года перевалка угля КМТП составила 1456598,83 тонны.

«Мы наблюдаем положительную динамику в угледобывающем секторе. Материнской компанией было направлено угля больше, чем заявлено в плане. В связи с этим увеличился объём перевалки угля на экспорт. Чёткая организация производственного процесса и слаженная работа профессионального коллектива порта позволили успешно выполнить поставленную задачу на существующих мощностях. Уверен, что инвестиционные планы по модернизации и обновлению инфраструктуры, техники и оборудования порта, реализуемые в настоящий момент в компании «ТАЛТЭК», позволят обеспечить перевалку на уровне 2 миллиона тонн угля в 2018 году», - комментирует генеральный директор КМТП Талех Меликов.