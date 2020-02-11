Грузооборот морских портов России за январь 2020 года увеличился на 1,7% (68,58 млн тонн) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В том числе, объём перевалки сухих грузов составил 28,67 млн тонн (+0,2%), наливных грузов - 39,9 млн тонн (+2,9%). Об этом сообщает пресс-служба «Росморречфлота».

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 0,6%, составив 8,65 млн тонн (-0,6%), из которых объём перевалки сухих грузов составил 2,42 млн тонн (-5,7%), наливных грузов - 6,23 млн тонн (+1,5 %).