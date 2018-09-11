Мурманская область. Арктика11.09.18 07:05
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 53,93 млн тонн (+10,8%)
Объём переработки грузов в морских портах России за восемь месяцев вырос на 3,4% Перевалка наливных грузов показала отрицательный рост как в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, так и в целом по стране.
Грузооборот морских портов России за январь-август 2018 года составил 535,60 млн тонн (+3,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе объём перевалки сухих грузов составил 258,74 млн тонн (+7,6%), наливных грузов 276,86 (-0,1%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 53,93 млн тонн (+10,8%), из них объём перевалки сухих грузов составил 19,80 млн тонн (+3,6%), наливных грузов 34,13 млн тонн (+15,5%).
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