Грузооборот морских портов РФ по итогам 2019 года вырос по сравнению с предыдущим годом на 2,9%, до 840,27 миллиона тонн, сообщила пресс-служба «Росморречфлота».

Согласно сентябрьскому официальному прогнозу правительства РФ, рост грузооборота морских портов в 2019 году ожидался на уровне 3,3%, до 843,4 миллиона тонн, а в 2024 году относительно уровня 2018 года как минимум на уровне 26,5%. Грузооборот морских портов РФ в 2019 году вырастёт почти на 3%, до 841 миллиона тонн, сообщал в ноябре на заседании правкомиссии по транспорту вице-премьер РФ Максим Акимов.

Объем перевалки сухих грузов при этом снизился на 3%, до 376,03 миллиона тонн, наливных грузов - вырос на 8,2%, до 464,24 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 13%, до 104,82 миллиона тонн, при этом перевалка сухих грузов выросла на 4,1%, до 31,70 миллиона тонн, наливных грузов — на 17,4%, до 73,13 миллиона тонн.