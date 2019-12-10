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Мурманская область. Арктика10.12.19 12:08

Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 14,5%

В январе-ноябре текущего года грузооборот морских портов России увеличился на 2,7% - до 766,83 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом объём перевалки сухих грузов сократился на 4% - до 342,77 млн тонн, наливных грузов вырос на 8,8% - до 424,05 млн тонн, говорится в сообщении Росморречфлота.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сохранил положительную динамику, показав рост на 14,5% - до 96,09 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 29,06 млн тонн (+3,5%), наливных грузов - 67,03 млн тонн (+20,1 %).

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