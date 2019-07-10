Мурманская область. Арктика10.07.19 14:04
Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 25,1%
Грузооборот морских портов России за январь-июнь текущего года составил 409,04 млн тонн, что на 2,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росморречфлота. В том числе объём перевалки сухих грузов составил 179,71 млн тонн (-4,8%), наливных грузов - 229,33 млн тонн (+9,7%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 25,1%, составив 51,65 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 14,91 млн тонн (+5,5%), наливных грузов - 36,74 млн тонн (+35,3 %).
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