Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился почти на 23%

В январе-июле текущего года грузооборот морских портов России вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 483,42 млн тонн. В том числе объём перевалки сухих грузов составил 214,22 млн тонн (-4,0%), наливных грузов - 269,21 (+10,1%), говорится в сообщении Росомречфлота.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 22,9% и составил 60,73 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов составил 17,62 млн тонн (+5,0%), наливных грузов - 43,12 млн тонн (+32,1 %).