Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился почти на 24%

В январе-мае текущего года грузооборот морских портов России увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% - до 339,63 млн тонн. Как сообщает «Росморречфлот», в этот период объём перевалки сухих грузов составил 148,82 млн тонн (-5,1%), наливных грузов - 190,81 (+9,0%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 23,9%, составив 43,31 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов в бассейне составила 12,3 млн тонн (+5,9%), наливных грузов - 31,01 млн тонн (+32,8%).