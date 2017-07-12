Мурманская область. Арктика12.07.17 09:28
Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился за полгода на 68,3%
Грузооборот морских портов России за 6 месяцев текущего года составил 384 млн тонн (+11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе объём перевалки сухих грузов составил 174 млн тонн (+10,8%), наливных грузов 210 (+11,8%), сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 36,1 млн тонн (+68,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 13,9 млн. тонн (+7,9%), наливных грузов – 22,2 млн. тонн (+159%).
Комментарии
-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 312 человека
-
Последние комментарии
ФунтиК
11.07.17 15:22
Чем глупее затея, тем замысловатее название. это я о "Кванториуме"! Вы с одного раза сможете перевести это слово на понятный язык? Назвали бы этот кружок "Самоделкин", "Винтик и Шпунтик", на худой ко
Комментарий к новости:В сентябре в Мурманске откроется детский технопарк «Кванториум»
Anatoly
11.07.17 12:17
Интересно, а от чего нам надо страховать квартиры? Наводнений нет, ураганов нет... Он пожаров, что ли? Уже 30 лет живу в своей квартире и ничего не было, а скоро придётся за это ещё и приплачивать стр
Комментарий к новости:В квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование
Василий
11.07.17 09:43
интересно девки пляшут! Я 2 июля дважды проходил по Кольскому мосту - утром и днём, так там вообще никого не было - кабинки пустые были.
-Скоро в эфире12:30«Я не знаю, как она делает это». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 14 серия (12+)
-PRO ДеньгиБанкоматы распознают своих клиентов по лицуРоссияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить-PRO ВалютуМировые цены на нефть растут, подталкивая рубль к ростуКурс евро вырос почти на 43 копейки, а доллара – почти на 44 копейки-PRO ЭнергетикуПорядок оплаты электроэнергии изменилсяИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 июляВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхованиеЗаконотворцы хотят дать послабление должникам