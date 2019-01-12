Грузооборот морских портов Арктического бассейна в 2018 году вырос на 26,4%

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Горожанка. Доброй ночи. С интересом горожане и гости города-героя послушали, а затем и посмотрели интервью директора МБУ КШМ в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Очень содержательное интерв Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: В кадетской школе плюсов много - Сергей Цветков