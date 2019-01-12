Мурманская область. Арктика12.01.19 07:10
Грузооборот морских портов Арктического бассейна в 2018 году вырос на 26,4%
Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2018 года составил 816,46 млн тонн (+3,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе объём перевалки сухих грузов составил 387,34 млн тонн (+3,8%), наливных грузов 429,12 (+3,9%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 92,73 млн тонн (+26,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 30,45 млн тонн (+4,3%), наливных грузов 62,28 млн тонн (+41,0%).
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