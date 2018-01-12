Грузооборот морских портов России в 2017 году составил 786,97 млн тонн, что на 9% больше аналогичного периода 2016 года, говорится в сообщении Росморречфлота. Объём перевалки сухих грузов за прошлый год составил 372,94 млн тонн (+11,1%), наливных грузов 414,03 (+8,3%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна в минувшем году подскочил на 49,1% - до 74,20 млн тонн.