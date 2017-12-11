Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 50,6% - до 67,23 млн тонн

Грузооборот российских морских портов в январе-ноябре текущего года вырос на 9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и достиг 716,75 млн тонн, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 10,6% и составил 339,32 млн тонн, наливных грузов - на 7,5%, до 377,43 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчётный период вырос на 50,6%, до 67,23 млн тонн.