Мурманская область. Арктика09.04.18 14:50
Грузооборот морских портов Арктического бассейна за январь-март вырос почти на 18%
Перевалка грузов в морских портах РФ за период с января по март 2018 года увеличилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 189,61 млн тонн. При этом объём перевалки сухих грузов составил 88,13 млн тонн (+9,8%), наливных грузов - 101,48млн тонн (-1,6%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 19,06 млн тонн (+ 18,8%), из них объём перевалки сухих грузов составил 6,73 млн тонн (+10,8%), наливных грузов 12,33 млн. тонн (+ 23,6%).
Комментарии
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Последние комментарии
Ваня
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петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
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