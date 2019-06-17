Грузооборот Мурманского морского рыбного порта за 5 месяцев снизился на 38,7%

Общий грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» в январе-мае текущего года составил 90,3 тысячи тонн, что на 38,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Перевалка рыбопродукции за первые пять месяцев этого года снизилась на 43,8%, составив 61,9 тысячи тонн.

Общий грузооборот стивидорной компании в мае 2019 года вырос на 438,1% - до 32 тысяч тонн, перевалка рыбопродукции - на 32,1% - до 21,4 тысячи тонн.

Всего за май обработано 62 рыбопромысловых судна, сообщает служба главного диспетчера АО «ММРП».