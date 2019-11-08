Грузооборот Мурманского рыбного порта за 10 месяцев снизился на 32,9%

Общий грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» в январе-октябре 2019 года составил 214,8 тысячи тонн, что на 32,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Перевалка рыбопродукции за отчётный период снизилась на 13,8% и составила 164,6тысячи тонн.

Как сообщает пресс-служба стивидорной компании, в основном это отставание накопилось за первое полугодие и, естественно, сказалось на объёмах грузооборота Мурманского морского рыбного порта. Поставки рыбы на отечественный берег в первые месяцы года были крайне низки. Сейчас ситуация выправляется.

Прогноз на ноябрь у компании, скорее, оптимистичный. Так уже 11 ноября в порту ждут прихода супертраулера «Капитан Горбачев» с мороженой рыбой в трюмах.