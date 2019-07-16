Грузооборот Мурманского рыбного порта за полгода снизился более чем на треть

Общий грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» в январе-июне текущего года составил 116 тысяч тонн, что на 35,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Перевалка рыбопродукции за I полугодие текущего года снизилась на 34,8% и составила 82,1 тысячи тонн. Общий грузооборот стивидорной компании в июне 2019 года снизился на 21,2% – до 25,7 тысячи тонн, перевалка рыбопродукции выросла на 28,7% до 20,2 тысячи тонн.