Грузооборот порта Мурманск увеличился на 18,1%

Грузооборот морских портов России за январь-декабрь месяцы 2018 года увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 816,5 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 387,4 млн тонн (+3,8%), в том числе: угля – 161,4 млн тонн (+4,4%), зерна – 55,7 млн тонн (+16,3%), грузов в контейнерах – 53,6 млн тонн (+11,1%), чёрных металлов – 30,4 млн тонн (+7,6%), минеральных удобрений – 17,8 млн тонн (+0,1%), лесные грузы – 5,5 млн тонн (+7,3%).

Объём перевалки наливных грузов составил 429,1 млн тонн (+3,9%), в том числе сырой нефти – до 255,4 млн тонн (+1,2%), нефтепродуктов вырос – до 145,1 млн тонн (+2,4%) и сжиженного газа – до 23,2 млн тонн (рост в 1,6 раза).

Экспортных грузов перегружено 623,8 (+3,0%), импортных грузов – 37,3 млн тонн (+3,2%), транзитных – 64,0 млн тонн (+9,8%), каботажных – 91,4 млн тонн (+6,2%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 92,7 млн тонн грузов, что на 26,4% больше грузооборота аналогичного периода 2018 года. Увеличился объём перевалки наливных грузов до 62,3 млн тонн (+41,0%), перевалка сухогрузов увеличилась до 30,4 млн тонн (+4,3%).

Грузооборот порта Мурманск увеличился до 60,7 млн тонн (+18,1%), Сабетты до 17,4 млн тонн (рост в 2,3 раза) и Архангельск – до 2,8 млн тонн (+15,5%).