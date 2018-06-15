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Мурманская область. Арктика15.06.18 08:52

Грузооборот порта Мурманск увеличился на +3,5%

Грузооборот морских портов России за январь-май 2018 года составил 328,4 млн тонн, что на 2,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Объём перевалки сухогрузов составил 156,4 млн тонн (+9,1%), в том числе: угля – 63,7 млн тонн (+3,6%), грузов в контейнерах – 21,9 млн тонн (+12,5%), зерна – 21,9 млн тонн (рост в 1,5 раза), черных металлов – 13,3 млн тонн (+7,7%), минеральных удобрений – 7,7 млн тонн (+10,0%), руда – 2,9 млн тонн (+5,9%), лесные – 2,3 млн тонн (+9,6%).

Объём перевалки наливных грузов составил 172,1 млн тонн (-2,5%), в том числе сырой нефти – до 100,9 млн тонн (-6,8%), нефтепродуктов 60,2 млн тонн (+0,3%) и сжиженного газа 8,7 млн тонн (+37,4%).

Экспортных грузов перегружено 254,7 млн тонн (+1,1%), импортных грузов – 15,2 млн тонн (+6,9%), транзитных – 26,7 млн тонн (+12,7%), каботажных – 31,9 млн тонн (+1,0%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 32,0 млн тонн грузов, что на 9,0% больше грузооборота аналогичного периода 2017 года. Увеличился объём перевалки наливных грузов до 20,4 млн тонн (+12,7%), сухогрузов до 11,6 млн тонн (+3,2%).

Грузооборот порта Мурманск увеличился до 21,8 млн тонн (+3,5%) и Архангельск –  до 1,2 млн тонн (+25,7%).

 

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