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Мурманская область. Арктика10.08.17 16:31

Грузооборот порта Мурманск увеличился на 78,9%

Грузооборот морских портов России за январь-июль месяцы 2017 года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 449 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 205 млн тонн (+9,8%), в том числе: угля – 89,3 млн тонн (+16,0%), грузов в контейнерах – 27,5 млн тонн (+13,4%), зерна – 19,4 млн тонн (+25,1%), чёрных металлов – 16,6 млн тонн (-1,3 %), минеральных удобрений – 9,8 млн тонн (+5,3%), рефрижераторные грузы – 1,6 млн тонн (- 3,5%).

Объём перевалки наливных грузов увеличился до 244 млн тонн (+11,1%), в том числе сырой нефти – до 149,6 млн тонн (+15%), нефтепродуктов – до 83,5 млн тонн (+4,2%) и сжиженного газа – до 8,2 млн тонн (+11,7%).

Экспортных грузов перегружено 348,1 (+7,7%), импортных грузов – 20,6 млн тонн (+15,9%), транзитных – 33,5 млн тонн (+14,9%), каботажных – 46,6 млн тонн (+29,8%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 42,2 млн тонн (+65,7%). Увеличился объём перевалки наливных грузов до 26,3 млн тонн (+150,3%), сухогрузы 15,9 млн тонн (+6,5%). Грузооборот порта Мурманск составил до 30,4 млн тонн (+78,9%), Варандей – до 5,1 млн тонн (+7,6%).

 

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