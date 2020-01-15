Грузооборот порта Мурманск за 2019 год вырос на 2% - до 61,9 млн тонн

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2019 года составил 840,3 млн тонн, что на 2,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП).

Объём перевалки сухогрузов составил 376,0 млн тонн (-3,0%), в том числе: угля – 176,0 млн тонн (+9,0%), грузов в контейнерах – 56,5 млн тонн (+5,4%), зерна – 38,6 млн тонн (-30,9%), черных металлов – 26,7 млн тонн (-12,6%), минеральных удобрений – 18,9 млн тонн (+6,3%), руды – 8,9 млн тонн (+29,4%), грузов на паромах – 6,0 млн тонн (снижение в 2,0 раза), лесных грузов – 5,1 млн тонн (-7,8%).

Объем перевалки наливных грузов составил 464,3 млн тонн (+8,2%), в том числе сырой нефти – 276,1 млн тонн (+8,1%), нефтепродуктов – 149,9 млн тонн (+3,3%) и сжиженного газа – 32,8 млн тонн (+41,6%).

Экспортных грузов перегружено 654,0 (+4,9%), импортных грузов – 37,2 млн тонн (+2,8%), транзитных – 67,2 млн тонн (+4,5%), каботажных – 81,8 млн тонн (-11,9%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 104,8 млн тонн грузов, что на 13,0% больше грузооборота алогичного периода 2018 года. Увеличился объём перевалки сухогрузов до 31,7 млн тонн (+4,1%), перевалка наливных грузов увеличилась до 73,1 млн тонн (+17,4%).

Грузооборот порта Мурманск увеличился до 61,9 млн тонн (+2,0%), Сабетта – до 27,7 млн тонн (рост в 1,6 раза) и Варандей – до 7,2 млн тонн (+2,3%). В тоже время снизился грузооборот порта Архангельск до 2,7 млн тонн (-3,0%).