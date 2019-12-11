Грузооборот порта Мурманск за десять месяцев увеличился до 56,8 млн тонн

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2019 года составил 766,8 млн тонн, что на 2,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 96,1 млн тонн грузов, что на 14,5% больше грузооборота аналогичного периода 2018 года. Увеличился объём перевалки сухогрузов до 29,1 млн тонн (+3,5%), перевалка наливных грузов увеличилась до 67,0 млн тонн (+20,1%), Грузооборот порта Мурманск увеличился до 56,8 млн тонн (+1,8%), Сабетта – до 25,3 млн тонн (рост в 1,7 раза) и Варандей – до 6,6 млн тонн (+2,5%). В тоже время снизился грузооборот порта Архангельск до 2,5 млн тонн (-4,5%).