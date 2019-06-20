Грузоперевозки морским транспортом под флагом РФ продолжают снижаться – Юрий Борисов

Объём грузоперевозок морским транспортом под флагом Российской Федерации продолжает снижаться. Об этом заявил заместитель главы российского правительства, курирующий ОПК, Юрий Борисов 19 июня на заседании Морской коллегии при правительстве России в Севастополе, передает ТАСС.

По его словам, в 2018 году объём перевалки грузов через морские порты России составил более 816 млн тонн. Однако объём грузоперевозок морским транспортом под государственным флагом РФ продолжает снижаться, а его доля к общему объёму перевозок составляет всего 4,5%.