Мурманская область. Арктика20.06.19 09:30
Грузоперевозки морским транспортом под флагом РФ продолжают снижаться – Юрий Борисов
Объём грузоперевозок морским транспортом под флагом Российской Федерации продолжает снижаться. Об этом заявил заместитель главы российского правительства, курирующий ОПК, Юрий Борисов 19 июня на заседании Морской коллегии при правительстве России в Севастополе, передает ТАСС.
По его словам, в 2018 году объём перевалки грузов через морские порты России составил более 816 млн тонн. Однако объём грузоперевозок морским транспортом под государственным флагом РФ продолжает снижаться, а его доля к общему объёму перевозок составляет всего 4,5%.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-
Последние комментарии
Юлия
19.06.19 12:20
Добрый день. Я живу на третьем этаже и нас постоянно затапливает осадками, в зимний период когда оттепель, а летом при обильном дожде . По межпанельным швам течет вода в квартиру, уже появилась плесен
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Вера
19.06.19 06:20
Здравствуйте. В квартире протекает общий стояк горячей воды, вызвали сантехника с УК, пришел все разобрал, а собрать уже не смог обратно, так как там нужно паять, а паяльника у него нету. В итоге сдел
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Елена Степановна
18.06.19 21:19
Тысячи граждан России выехавшие из Крайнего Севера не могут получить жилищный сертификат десятилетиями. Список с каждым годом растет как снежный ком. Почему нет денег у государства??
Комментарий к новости:В сторону южную - жители Североморска получают жилищные сертификаты
-Скоро в эфире14:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:30Мультфильмы (0+)15:30«Первая мировая.Неизвестная война». Документальный фильм, 2 серия (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области увеличение задолженности по заработной плате произошло в основном за счёт ОАО «ММП»-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 59 копеек, евро – на 9 копеек-PRO Энергетику«КолАтомЭнергоСбыт» угрожает, а прокуратура предостерегает-PRO ЖКХГарантирующий поставщик электроэнергии «КолАтомЭнергосбыт» продолжает «наказывать» недобросовестных и добросовестных потребителей услуг-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыЦБ рекомендует банкам не взыскивать остаток долга по ипотеке после изъятия залогового жилья
-Нам интересно Ваше мнение15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 537 человек