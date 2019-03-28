Грузоперевозки по Северному морскому пути выросли, а объёмы перевозок грузов морским транспортом под российским флагом снизились

Объёмы грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2018 году составили около 20,2 млн тонн, что в два раза превышает показатель 2017 года. Развитие арктической магистрали, было одной из тем доклада заместителя главы Минтранса России – руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова на расширенном заседании коллегии Росморречфлота, состоявшейся 27 марта в Москве.

По данным ведомства, годовой объём грузоперевозок по Севморпути превысил плановые показатели (16 млн тонн) за счёт реализации мероприятий в портах Арктического бассейна. Причём доля транзитных грузов в общем объёме составила 491,3 тысячи тонн.

А вот объём грузоперевозок грузов морским транспортом под российским флагом в 2018 году составил всего 23 млн тонн, что на 12,8% ниже показателя 2017 года.

Грузооборот составил 45 млрд тонно-км (-10% к уровню 2017 года). В международном сообщении перевозки грузов снизились на 2,4% - до 7,9 млн тонн, а во внутреннем сообщении объемы выросли на 0,8% -до 16,7 млн тонн.

Объем грузов, завезенных в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, вырос на 24,2% - до 6,6 млн тонн, при этом объём сухогрузов сократился на 12% - до 2,6 млн тонн, наливных грузов - вырос в 1,7 раз.

Количество перевезенных морским транспортом пассажиров за год сократилось на 36,2% до 7,5 млн человек.