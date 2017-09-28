Грузопоток минерального сырья по СМП к 2026 году вырастет до 42 млн тонн - прогноз Минприроды

Минприроды России подготовило прогноз объёмов транспортировки добываемого в Арктической зоне России минерального сырья в акватории Северного морского пути на период до 2030 года. Прогноз грузопотока выполнен по двум сценариям. В первом (базовом) учитывались только утвержденные проекты разработки месторождений. Второй сценарий предполагает дополнительный учёт лицензионных обязательств и планов компаний. Минприроды России прогнозирует увеличение грузопотока минерального сырья в акватории Северного морского пути к 2026 году по действующим инвестиционным проектам до 42 млн тонн, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительный вариант прогноза был рассмотрен на заседании рабочей группы «Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского. В заседании приняли участие представители профильных министерств и крупных добывающих компаний («Лукойл», «Новатэк», «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ГМК «Норникель» и «Первая горнорудная компания»), администрации Ямало-Ненецкого и Ненецкого АО, Архангельской области, ФГКУ «Администрация Севморпути», Центр обеспечения деятельности Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, научные, консалтинговые и природоохранные организации.

На заседании рабочей группы была отмечена необходимость регулярной (не реже одного раза в полгода) корректировки представленного прогноза – по результатам мониторинга развития проектов освоения минеральных ресурсов.

В основу базового сценария положены проекты разработки месторождений, утвержденные Центральной Комиссией по согласованию технических проектов разработки месторождений Роснедра, входящего в Минприроды России.

Полученные результаты позволяют обеспечить корректные сведения, необходимые для планирования необходимого развития транспортной инфраструктуры - оценки потребности в грузовых судах различных типоразмеров и ледовых классов, определения задач ледокольного обеспечения и т.п.