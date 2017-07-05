Грядёт цифровизация государственного управления и, в первую очередь, государственного контроля

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи губернатор Марина Ковтун приняла участие в селекторном совещании по вопросу совершенствования контрольно-надзорной деятельности, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Участники обсудили организацию соответствующей работы в регионах и координацию реформы с территориальными органами.

Глава правительства обратил особое внимание руководителей контрольных ведомств на то, что с 2018 года все проверки, в том числе внеплановые, должны проводиться исключительно исходя из категорий рисков. Контрольный фокус – на места, где угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, является максимальной.

«Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчётам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, насколько снизились смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб. На этом же основании будут приниматься и соответствующие кадровые решения», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, к осени ведомства должны подготовить «дорожные карты» по сокращению и актуализации устаревших требований. В дальнейшем требования должны быть кодифицированы по каждой сфере государственного контроля.

При плановом пожарном надзоре, надзоре в сфере природопользования и связи обязательными станут «чек-листы» – списки контрольных вопросов, подготовленные при непосредственном участии предпринимателей. Предмет проверок будет строго ограничен согласованным перечнем вопросов.

Как отметил премьер-министр, в рамках поставленной президентом РФ задачи по построению цифровой экономики одним из главных направлений будущей работы станет цифровизация государственного управления и, в первую очередь, государственного контроля.

«Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, – это принципиально изменить саму философию контроля. Перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип партнёрского и «сервисного» отношения к бизнесу. Сместить акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба», – сказал Дмитрий Медведев.

Для оценки практических результатов хода реформы в правительстве РФ будет создана специальная аттестационная комиссия.