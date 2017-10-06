Грядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами

Правительство России разработало, одобрило и внесло в Государственную Думу законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Это сделано во исполнение поручения президента РФ. Напомним, Владимир Путин распорядился, чтобы МРОТ уравняли с прожиточным минимумом к 2019 году. В настоящий момент, согласно данным электронной системы обеспечения законодательной деятельности, к анализу правительственного документа приступает комитет ГД по бюджету и налогам.

Правительство предлагает решать проблему последовательно, в два этапа. С 1 января 2018 года планку МРОТ предполагается поднять до 9489 рублей, что составит 85 процентов прожиточного минимума для трудоспособного населения. Это станет самым высоким значением с 2009 года – тогда отношение МРОТ к прожиточному минимуму составляло 87 процентов, и с тех пор показатель только снижался.

«Второй этап реформы начнётся 1 января 2019 года – в этот день МРОТ и прожиточный минимум должны сравняться. Конкретное значение в законопроекте не называется. Оно станет известно после того, как будет рассчитан прожиточный минимум за второй квартал 2018 года, - комментирует Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». - С 2019 года МРОТ и прожиточный минимум будут повышаться ежегодно на одинаковую сумму.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что, согласно данным Минтруда, сегодня зарплату ниже прожиточного минимума получает 4 млн человек, из них 1,6 млн трудится в бюджетной сфере. По нашему мнению, с этими данными произошла некоторая путаница. В марте вице-премьер Ольга Голодец оценивала в 5 млн человек количество россиян, получающих зарплату на уровне МРОТ, тогда как доходы ниже прожиточного минимума в первом квартале имели 22 млн человек, или 15 процентов населения (по данным Росстата). За прошедшие полгода количество получающих зарплату ниже прожиточного минимума уменьшилось – но не до 4 млн, как посчитало Минтруда, а до 19,8 млн человек. Впрочем, мы никого не хотим обвинять в подтасовке фактов – скорее всего, чиновники просто запутались в терминах.

Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТ превысят 70 млрд рублей: в 2018 году потребуется дополнительно 26,2 млрд рублей, в 2019 году – 43,9 млрд рублей. Доля федерального бюджета возрастет на 7,2 млрд рублей и 12 млрд рублей соответственно. При этом, по оценкам правительственных экономистов, не менее трети бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов и подоходного налога с физических лиц.

Также вырастут расходы у реального сектора экономики – в основном, у малых и средних предприятий. Их зарплатные фонды суммарно увеличатся на 17,1 млрд рублей в 2018 году и на 28,8 млрд. рублей – в 2019 году. А поскольку рост расходов на зарплату автоматически увеличивает себестоимость товаров и услуг, увеличение МРОТ приведёт к уменьшению прибыли компаний и, как следствие, к уменьшению налога на прибыль. Таким образом, и федеральным, и региональным властям уже сегодня стоит задуматься над тем, как компенсировать эти выпадающие доходы.

Кроме того, уже давно вызывает сомнения сама методика расчёта прожиточного минимума. В России он привязан к потребительской корзине, то есть к стоимости минимального набора продуктов питания, необходимого для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Прожиточный минимум в других странах определяется как уровень доходов тех семей, у которых больше 50 процентов доходов уходит на питание. Однако в сегодняшних условиях скудного российского бюджета переход на новую методику расчётов не представляется возможным, поскольку ставит под вопрос возможности правительства исполнять социальные обязательства.

Задавать вопрос, почему этой проблемой российские власти занялись именно сейчас, также не имеет смысла. Поскольку все действия вертикали власти сегодня принято увязывать с предстоящими президентскими выборами. В предвыборный период правительства – все правительства – приступают к решению тех вопросов, на которые до этого годами не обращали внимание. И в первую очередь это относится к социальной сфере. Поэтому грядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует рассматривать вместе с недавно озвученным главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным прогнозом о том, что в течение трёх лет доходы россиян вырастут на 10 процентов».