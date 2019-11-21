Грызя гранит науки, надо хорошо подкрепляться в школьной столовой

Школьное питание в столице Заполярья находится на постоянном контроле у руководства города, комитета по образованию, родителей, педагогов и общественников. Сегодня МАУО «Центр школьного питания» посетил глава муниципального образования Андрей Сысоев.

Здесь производят полуфабрикаты высокой степени готовности для школьных столовых: из овощей, мяса и рыбы, работает пекарский цех. На все виды полуфабрикатов есть сертификаты соответствия, подтверждающие качество и безопасность продукции.

— В настоящее время Центр школьного питания обслуживает 50 муниципальных общеобразовательных учреждений. Ежедневно в производственных цехах учреждения обрабатывается порядка 10 тонн только овощей, — рассказала заместитель директора МАУО «Центр школьного питания» Антонина Климова.

Полуфабрикаты доводят до степени готовности на пищеблоках общеобразовательных учреждений. Все овощи доставляют в вакуумной упаковке, часть — уже шинкованными.

Меню разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет) и соответствует принципам здорового питания, которые предусматривают использование определенных способов приготовления блюд: варка, паровая обработка, тушение, запекание. Исключены продукты с раздражающими свойствами.

— Организация школьного питания в городе — одно из основных достижений, которые были сделаны за последние годы. Напомню, раньше поставщика выбирали в каждой школе по конкурсу — выигрывали те, кто называл самую низкую цену. Приходили фирмы-однодневки, никакого оборудования у них зачастую не было, — рассказал Андрей Сысоев. — Сейчас тот уровень качества, который Центр школьного питания предоставляет мурманчанам, подтверждается статистикой.

Мониторинг состояния здоровья мурманских детей и подростков показывает, что доля ребят, страдающих заболеваниями, связанных с организацией питания, снижается. В школах столицы Заполярья с 2014 по 2018 год процент обучающихся I и II групп здоровья увеличился с 74,5 до 80,1%