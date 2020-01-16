Губернатор Андрей Чибис: Инициативы, прозвучавшие в послании Президента, позволят решить самые насущные проблемы региона

Губернатор Андрей Чибис прокомментировал состоявшееся послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию. В числе наиболее значимых посылов Президента Андрей Чибис отметил озвученные главой государства решения, направленные на федеральную поддержку семей с детьми, в том числе связанные с программой материнского капитала.

«Это даст возможность огромному количеству семей решить свою жилищную проблему. А мы, кстати, сможем ещё активнее заняться темой жилищного строительства», – подчеркнул Андрей Чибис. Примером регионального проекта, который будет в том числе содействовать улучшению жилищных условий семей с детьми, глава региона назвал проект застройки Больничного городка.

Губернатор Андрей Чибис отметил особое внимание Президента к вопросам образования и назвал особенно актуальной для Мурманской области поставленную Владимиром Путиным задачу увеличения целевого приёма в медицинские вузы в стране.

«Вопрос того, чтобы ребята возвращались в свой субъект федерации, чтобы именно регионы давали задание, кого и какой специальности обучать, для нас принципиально важен, особенно учитывая огромную проблему с медицинскими работниками. Теперь у нас появляется возможность самим определять, каких специалистов и в каком количестве нам нужно обучить», – сказал Андрей Чибис.

Не менее важным глава Мурманской области назвал решение Президента об обеспечении бесплатным питанием детей в школе, независимо от уровня доходов родителей, как и то, что классный руководитель становится воспитателем федерального уровня, который отвечает не только за знание, но и за ценности.

В сфере поддержки малого и среднего бизнеса Андрей Чибис назвал знаковым решение компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов при применении налогового вычета, отметив, что приток инвестиций принципиально важен для решения первоочередных вопросов в социальной сфере.

Глава региона также приветствовал директивы Президента в части корректировки политического устройства нашей страны, назвав их актуальными для обеспечения стабильного развития государства.

«Мы сделали ставку на развитие политических сил, я возглавил партию «Единая Россия» в регионе. Я сделал это для того, чтобы партия стала активным настоящим помощником, контролером и соратником. Чтобы каждый партиец в любом самом маленьком муниципалитете мог влиять на принятие решений, в том числе по развитию этого маленького населенного пункта», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Инициативы, прозвучавшие в послании Президента, очень чётко проецируются на Мурманскую область и позволят обеспечить решение самых насущных проблем региона», – резюмировал послание Президента России Федеральному Собранию губернатор Андрей Чибис.