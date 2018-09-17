Губернатор и директор ПИНРО обсудили вопросы текущего взаимодействия института и правительства Мурманской области

Сегодня в ходе рабочей встречи губернатор Марина Ковтун поздравила Александра Полянского с назначением на должность директора Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича.

«Эффективная работа ПИНРО является неотъемлемой частью рыбохозяйственного комплекса Мурманской области. Рациональное и успешное рыболовство немыслимо без точных прогнозов учёных по сырьевой базе, условиям промысла. Поэтому для нас крайне важно, что глава ПИНРО – человек не понаслышке знакомый как с регионом, так и с нашими промысловиками», – подчеркнула Марина Ковтун.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия института и правительства Мурманской области, в частности комплекс совместных действий в связи с заболеванием диких популяций ценных промысловых видов рыб в водоемах Мурманской области.