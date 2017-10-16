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Мурманская область. Арктика16.10.17 07:00

Губернатор Марина Ковтун – северянам-участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов: Будущее нашей планеты – в ваших руках, именно вам оно принадлежит

Вчера перед церемонией открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи губернатор Марина Ковтун встретилась с делегацией Мурманской области. Встреча проходила на региональном стенде международного выставочного молодежного бренда YOUTH EXPO.

Мурманскую область на фестивале, который проходит под девизом «Вместе со всей планетой», представляют 45 молодых и активных северян. Они примут участие в дискуссионной программе, кампусе, серии научно-образовательных и просветительских мероприятий, лекциях и мастер-классах фестиваля. Молодым людям предложены такие направления, как «Проектирование будущего: архитектура и дизайн», «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир», «Технологии будущего», «Экология и здоровье», «Будущее науки и глобального образования», «Экономика для будущего развития», «Международное культурное пространство», «Гражданская платформа развития», «Индустрии будущего» и другие.

Также во встрече с главой региона приняли участие #ВолонтерыМира от Мурманской области, которые помогают в организации фестиваля.

«Работа на фестивале – это очень ответственно. Наши улыбки создают атмосферу фестиваля. Мурманскую область и наш волонтерский корпус хорошо знают в волонтерской деревне, за дружелюбие и белоснежную форму со снежинкой нас называют «снеговиками». Мы делаем все, чтобы фестиваль прошел на самом высоком уровне, чтобы у каждого участника остались только самые позитивные впечатления о нем», – сказала волонтер Алена Лянгазова.

«Замечательные ребята, энергичные ребята, которые нацелены на контакты с другими делегациями. Наши ребята отличаются сплоченностью и своим настроением. Мне очень приятно было с ними пообщаться на площадке, узнать их настроение. Будущее нашей планеты – в руках сегодняшней молодежи, именно им оно принадлежит. И мы возлагаем на них огромные надежды. Поэтому важно, чтобы сейчас они как можно глубже вникали в самые важные проблемы региона, страны и мира. Мне кажется, что наши ребята к этому готовы. У нас очень умная и продвинутая молодежь», – подчеркнула Марина Ковтун.

Делегаты форума и глава региона договорились о том, что после возвращения из Сочи ребята поделятся своими впечатлениями, полученными знаниями и опытом с земляками.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открылся зрелищным и ярким театрализованным шоу с участием популярных российских и зарубежных исполнителей.

Участников самого представительного за всю историю фестивального движения форума юности планеты приветствовал президент России Владимир Путин.


«Вас объединяет стремление к свободе, счастью, миру и согласию на планете, стремление созидать и добиваться большего. Молодое поколение всегда привносит в мир новаторские идеи. Дерзайте, создавайте свое будущее, все в ваших силах», – обратился к молодежи всего мира Владимир Путин.

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