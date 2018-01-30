Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»

Сегодня в ходе рабочей встречи губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев продолжили обсуждение темы необходимости оперативного реагирования на обращения горожан по проблемам городского хозяйства и создания администрацией областного центра прямых каналов обратной связи с мурманчанами в социальных сетях.

По убеждению губернатора, социальные сети помогут местным властям оперативнее реагировать на жалобы людей, своевременно доводить до самого широкого круга мурманчан важную информацию, например, об устранении коммунальных аварий или отмене занятий в школах.

«Эта проблема назрела и достаточно остро стоит перед администрацией города. Львиная доля писем, поступающих в правительство области, ко мне на электронную почту, вопросов, обсуждаемых в социальных сетях, касаются городских проблем. При этом горожане не делят уровни власти, ответы с объяснениями, что эти вопросы относятся к исключительным полномочиям администрации города, воспринимают как отписки. Я хотела бы услышать от Вас, как вы наладите каналы обратной связи. Какие удобные формы будут использованы? Жители города должны чётко знать, куда им обращаться со своими бедами», – отметила Марина Ковтун.

Андрей Сысоев пояснил, что администрация города на регулярной основе ведет работу с обращениями граждан по традиционным каналам связи и пообещал дополнить её официальными аккаунтами городской администрации в социальных сетях в ближайшее время.

Кроме того, в ходе встречи глава региона Марина Ковтун поручила главе администрации Андрею Сысоеву вынести на заседании правительства вопрос о программе расселения аварийного фонда города, эффективности программы приватизации городского имущества и планах по благоустройству Мурманска на ближайшую и долгосрочную перспективы.