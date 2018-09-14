Губернатор Марина Ковтун и известный российский журналист Алексей Венедиктов обсудили создание новых туристических брендов Заполярья

Новые туристические продукты и бренды Мурманской области стали основной темой деловой встречи губернатора Марины Ковтун с известным российским журналистом, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.

Стороны обсудили перспективы продвижения историко-культурного наследия региона, в частности проект «Ковдор – столица Гипербореи».

Глава региона подчеркнула, что мифы, легенды, предания Кольского края – это уникальный материал для создания и развития туристического бренда, а благодаря проекту «Ковдор – столица Гипербореи» сама тема легендарной древней цивилизации становится масштабным практическим культурным проектом.

Также в программе работы в Мурманской области Алексея Венедиктова – встреча со студентами Мурманского государственного технического университета и визит в город Ковдор, где впервые в Мурманской области состоятся «Дилетантские чтения», посвящённые поиску артефактов древней Гипербореи на Кольском полуострове.