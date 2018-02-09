Сегодня в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун и замминистра транспорта РФ Алан Лушников провели межведомственное совещание по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Открывая совещание, Алан Лушников отметил, что проект развития МТУ возможно реализовать только в тесном взаимодействии и координации с регионом.

«У транспортников с регионом полное взаимопонимание», – подчеркнул замминистра.

Проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» – один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых сегодня в Арктической зоне Российской Федерации. Для обеспечения старта реализации проекта пришлось преодолеть многие трудности, убедительно доказать, что он нужен стране, сказала Марина Ковтун.

«Перед нами стоит задача реализовать проект развития Мурманского транспортного узла, не снижая темпов, в полном объёме и в установленные сроки. Для этого нужно работать сообща, учитывая интересы разных сторон и обеспечивая тесное взаимодействие. Правительство Мурманской области оказывает и готово оказывать далее всю необходимую поддержку федеральным структурам при реализации проекта», – заявила Марина Ковтун.

Помимо представителей регионального правительства и федерального Минтранса, в совещании также приняли участие представители ФКУ «Ространсмодернизация», генерального подрядчика компании «Стройгазконсалтинг», Государственной транспортной лизинговой компании и ОАО «РЖД».