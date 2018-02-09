Сложный пожар на пятиэтажке удалось потушить8 кандидатов на одно место
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.02.18 15:25

Губернатор Марина Ковтун и замминистра транспорта РФ Алан Лушников провели межведомственное совещание по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»

Сегодня в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун и замминистра транспорта РФ Алан Лушников провели межведомственное совещание по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Открывая совещание, Алан Лушников отметил, что проект развития МТУ возможно реализовать только в тесном взаимодействии и координации с регионом.

«У транспортников с регионом полное взаимопонимание», – подчеркнул замминистра.

Проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» – один из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых сегодня в Арктической зоне Российской Федерации. Для обеспечения старта реализации проекта пришлось преодолеть многие трудности, убедительно доказать, что он нужен стране, сказала Марина Ковтун.

«Перед нами стоит задача реализовать проект развития Мурманского транспортного узла, не снижая темпов, в полном объёме и в установленные сроки. Для этого нужно работать сообща, учитывая интересы разных сторон и обеспечивая тесное взаимодействие. Правительство Мурманской области оказывает и готово оказывать далее всю необходимую поддержку федеральным структурам при реализации проекта», – заявила Марина Ковтун.

Помимо представителей регионального правительства и федерального Минтранса, в совещании также приняли участие представители ФКУ «Ространсмодернизация», генерального подрядчика компании «Стройгазконсалтинг», Государственной транспортной лизинговой компании и ОАО «РЖД».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКомитет ЗАТО в помощь
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 157 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Алексей
09.02.18 11:15
Вот так знаки
Комментарий к новости:ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северян
Наталья
08.02.18 23:34
Спасибо за сюжет! Хорошо, что еще есть такие люди, значит не все еще потеряно.
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Главная ошибка большинства собственников квартир МКД, или История про бойлер
MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
Комментарий к новости:Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)18:45«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области кредитов выдаётся больше, а задолженность по ним сокращается-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 62 копейки, доллар подрос почти на 50 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика