Губернатор Марина Ковтун наградила молодых северян – победителей окружного конкурса сочинений «Я – гражданин России»

Сегодня губернатор Марина Ковтун встретилась с молодыми северянами – победителями окружного конкурса сочинений «Я – гражданин России».

Конкурс, посвященный Дню России, проводился в мае 2017 года во всех субъектах Северо-Западного округа Российской Федерации (СЗФО). В нём приняли участие более 230 тысяч школьников и студентов профессиональных образовательных организаций округа. В региональном этапе конкурса участвовали 1246 ребят. Победители среди одиннадцатиклассников были торжественно награждены дипломами 23 июня в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО. В сентябре были подведены итоги конкурса в других возрастных категориях – среди учеников 7-8 и 9-10 классов, студентов профессиональных образовательных организаций.

Победителями как регионального, так и окружного этапов конкурса стали восьмиклассница Екатерина Бичукина из Мончегорска, ученик кадетской школы города Мурманска Леонид Захаров и студентка Оленегорского горнопромышленного колледжа Анастасия Фетисова.