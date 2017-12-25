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Мурманская область. Арктика25.12.17 15:30

Губернатор Марина Ковтун напомнила главам администраций муниципальных образований Мурманской области о персональной ответственности за прохождение отопительного периода в новогодние праздники

Сегодня на оперативном совещании тему жизнеобеспечения региона в новогодние каникулы губернатор Марина Ковтун продолжила вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский доложил о готовности муниципальных образований к прохождению новогодних праздников.

Владимир Гноевский сообщил, что в муниципалитетах и на предприятиях приняты дополнительные меры и проверены аварийные запасы на период праздничных и выходных дней. Сформирован запас топлива в среднем на 30 дней.

Особо министр коснулся двух проблемных муниципалитетов – Заозёрска и Ёны. В Заозёрске МУП «ДТХ» обеспечено мазутом до 15 января, и заключён договор еще на месяц поставки с 8 января.

 «По Ковдорскому району есть информация главы администрации, что у теплоснабжающего предприятия МУП «Ёна» имеются финансовые проблемы, но по 28 января топливом оно обеспечено», – проинформировал Владимир Гноевский.

Губернатор предложила главе администрации Ковдорского района Сергею Сомову пояснить, почему не закупается топочный мазут, несмотря на то, что субсидия предоставлена в полном объёме.

Сергей Сомов подтвердил наличие запаса топлива до 28 января и пояснил, что дополнительные средства запрошены для создания резерва. Резерв необходим на случай, если задержится запуск новой котельной. Глава администрации Ковдорского района подробно рассказал о графике ввода новой котельной, эксплуатация которой в опытном режиме должна начаться 11-13 января.

Губернатор поручила Сергею Сомову держать на контроле каждый этап ввода котельной и напомнила всем главам администраций и муниципалитетов, что ответственность за прохождение отопительного периода лежит на них персонально.

«Ещё раз прошу всех, особенно глав администраций Ковдорского района, ЗАТО Заозёрск, Кольского района относительно Териберки, Кандалакшского района относительно Алакуртти, – внимательно проконтролировать прохождение новогодних праздников. Я на вас надеюсь, а главное – на вас надеются жители ваших территорий. Не подведите их», – подчеркнула Марина Ковтун.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
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александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
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Валентин
20.12.17 15:54
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