Губернатор Марина Ковтун направила приветствие участникам I Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества

28 и 29 июня в Кандалакшском районе по инициативе правительства Мурманской области и Администрации Кандалакшского района впервые проходят Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества.

Более 150 участников, представляющих приграничные муниципальные образования Мурманской области и регионов Финляндии и Норвегии, Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, бизнес и общественные объединения, а также органы государственной власти Мурманской области обсудят текущие и перспективные проекты, реализуемые на приграничных территориях, результаты работы программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020».

Приветствие участникам I Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества направила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Считаю проведение I Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества важным шагом вперёд в развитии взаимоотношений не только Мурманской области и соседних губерний Финляндии, но и наших стран в целом. Не сомневаюсь, что Дни приграничного сотрудничества станут регулярным и востребованным форумом, работа которого послужит дальнейшему развитию дружбы и взаимовыгодного сотрудничества наших территорий и стран, укреплению мира и безопасности на Севере Европы», – сказано в тексте приветствия главы региона.

Проведение Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества поддержало Министерство иностранных дел Российской Федерации, отметив значимость подобных мероприятий для активизации многопланового взаимодействия сопредельных регионов России и Финляндии, а также их вклад в укрепление российско-финляндских добрососедских отношений.

Проведение I Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества приурочено к важным вехам истории нашего региона и двусторонних отношений – 80-летию со дня образования Мурманской области, 50-летнему юбилею побратимских отношений между Кольским районом и коммуной Инари, 30-летнему юбилею сотрудничества Мурманской области и провинции Лапландия, а также городов-побратимов Кандалакши и Кемиярви.