Губернатор Марина Ковтун обсудила с главой администрации города Юрием Кузиным Основные направления развития Кировска

Основные направления развития Кировска, в том числе как территории опережающего социально-экономического развития, губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с главой администрации города Юрием Кузиным.

Глава региона поздравила руководителя муниципалитета с назначением на должность и выразила уверенность, что его обширный и разносторонний опыт ответственной работы - в финансовой сфере, на производстве, в законодательной власти и, прежде всего, в органах местного самоуправления поможет выделить важнейшие направления развития города.

Как рассказал Юрий Кузин, основным инструментом развития муниципалитета станет Стратегия, рассчитанная на 10 лет и основанная на стандартах и целевых показателях, причём самых высоких.

В экономике ставка будет сделана на реализацию потенциала сырьевой базы, резидентов ТОСЭР и их проекты, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Ещё одна стратегическая цель - комфортная городская среда для горожан и туристов. Власти уже приступили к разработке проекта изменения архитектурного облика города, который включает реконструкцию фасадов зданий, формирование архитектурного видения строительства новых объектов, определение судьбы заброшенных и аварийных зданий, благоустройство общественных пространств, озеленение и цветочное оформление. Приоритет в социальной сфере - высокое качество жизни для всех категорий граждан.

Главное, как подчеркнул Юрий Кузин, - в разработке стратегии примут непосредственное участие горожане.

«Важным элементом стратегии является инструмент общего согласия. Население высказывает своё мнение, своё отношение. И оно не просто учитывается, оно является определяющим», - сказал Юрий Кузин, добавив, что стартовой точкой реализации стратегии станет именно её широкое общественное обсуждение.

Губернатор Марина Ковтун отметила системность подхода к развитию города, определённого главой администрации.

«Вы подходите комплексно к задаче развития муниципалитета. При этом очень важно для людей чувствовать себя комфортно, вся социальная сфере должна обеспечивать комфорт и уют. Внимание к мнению горожан рождает доверие между властью и гражданами», - резюмировала Марина Ковтун.