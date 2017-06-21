Губернатор Марина Ковтун обсудила с представителями регионального отделения ОНФ реализацию в Мурманской области социальных инициатив «фронтовиков»

Реализацию социальных проектов ОНФ губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с представителями регионального отделения общественного движения.

«Сегодня Народный фронт в Мурманской области состоялся как солидное, серьёзное движение, действительно защищающее интересы северян и приносящее ощутимую практическую пользу. Важно, что все инициативы ОНФ рождаются как ответ на конкретные запросы и интересы граждан», – отметила глава региона, открывая встречу.

Член Совета Федерации РФ и Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Татьяна Кусайко рассказала о новом проекте ОНФ «Народная оценка качества», стартовавшем в марте 2017 года и направленном на улучшение системы независимой оценки качества работы организаций социальной сферы, а также мероприятиях, которые фронтовики планируют провести в Мурманской области в рамках Десятилетия детства. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Пономарев высказал предложения по вопросам реконструкции и модернизации Мурманского областного онкологического диспансера. Руководитель регионального исполкома Максим Сахневич рассказал о патриотических мероприятиях и проектах ОНФ. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Лариса Круглова подняла тему развития в регионе спортивной медицины.