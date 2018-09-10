Губернатор Марина Ковтун опровергла слухи вокруг социальных объектов в Зеленоборском

На сегодняшнем оперативном совещании губернатор Марина Ковтун акцентировала внимание на слухах вокруг социальных объектов поселка Зеленоборский Кандалакшского района. В муниципалитете активно муссируется информация о сокращении медперсонала в Зеленоборском филиале Кандалакшской больницы и прекращении работы Зеленоборской санаторной школы-интерната.

Как пояснила глава Зеленоборского Ирина Самарина, руководство муниципалитета находится в постоянном диалоге с сотрудниками, состоялось несколько встреч, в поселок приезжала комиссия во главе с заместителем губернатора Инной Погребняк, однако слухи продолжают циркулировать.

Губернатор заявила, что школа-интернат будет перепрофилирована в оздоровительный детский лагерь, никакого сокращения персонала не предвидится. А с Кандалакшской больницей есть договоренность, что Зеленоборский стационар будет снабжать питанием пищеблок того же интерната.

Кроме того, в социальных сетях вызвали ажиотаж фотографии того, что сейчас представляет собой дом 6/1 на улице Свердлова в Мурманске, где в марте произошел взрыв бытового газа.

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев пояснил, что в настоящее время идет экспертная оценка специалистами технологии восстановления дома. Готовится техническая документация для подготовки конкурса на проектирование. На это время необходимо было выполнить теплоизоляцию близлежащего подъезда.

Марина Ковтун обратилась к коллегам с просьбой быть внимательнее к людям, стараться доходчиво объяснять и аргументировать действия властей.