Губернатор Марина Ковтун отметила качественную и оперативную работу аварийных служб при ликвидации последствий взрыва бытового газа в Мурманске

Последствия взрыва бытового газа и пожара в Мурманске рассматривались на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун. В пятницу в одном из многоквартирных домов на улице Зелёной областного центра произошел взрыв бытового газа, в результате которого начался пожар, повредивший несколько квартир.

Глава региона отметила качественную и оперативную работу аварийных служб: пострадавшие доставлены в медучреждения, жильцы нескольких квартир эвакуированы. О том, какова судьба пострадавших квартир, какая работа проведена с жильцами пострадавшего подъезда и какая помощь им необходима, доложил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

По информации главы городской администрации, взрыв бытового газа произошел 24 ноября около 17 часов на пятом этаже 6-го подъезда жилого дома. В результате взрыва пострадало два человека. В ближайшей школе был оперативно организован пункт временного размещения для жильцов дома. Создаётся техническая комиссия по обследованию разрушенных помещений.

«Сегодня в 17.30 состоится встреча с жильцами 6-го подъезда, чтобы разъяснить им порядок дальнейшей работы, предоставления маневренного фонда, выплаты компенсаций. К сожалению, это не первый подобный случай, так что методика отработана», – сообщил Андрей Сысоев.