Губернатор Марина Ковтун поблагодарила земляков, принявших участие в выборах Президента Российской Федерации

Мурманская область уверенно занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по явке на выборах. Об этом губернатор Марина Ковтун рассказала сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.

Марина Ковтун поблагодарила земляков-северян, проявивших высокую гражданскую ответственность и пришедших на избирательные участки в день выборов Президента Российской Федерации. Глава региона напомнила слова обращения Владимира Путина к гражданам России: «По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдёт наша страна, зависит будущее России и наших детей. Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир».

Марина Ковтун подчеркнула, что 18 марта жители Кольского Заполярья – как и народ России в целом – продемонстрировали зрелость, самостоятельность, готовность лично решать судьбу страны, а результаты выборов подтверждают широкую поддержку народом того курса, которым Россия шла все последние годы. В связи с этим еще большую актуальность приобретают те ориентиры для дальнейшего движения, которые были обозначены в послании Президента Федеральному Собранию и которые заложены в стратегических планах развития России и Мурманской области.

«У нас есть цели, есть «дорожные карты» для их достижения. От нас требуется только полная самоотдача в повседневной работе. И это мы делать умеем, что доказывали уже не раз», – подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор также поблагодарила руководителей исполнительных органов власти и органов местного самоуправления, областную и территориальные избирательные комиссии за участие в обеспечении выборного процесса, отметив, что выборы в Мурманской области прошли на очень высоком организационном уровне.