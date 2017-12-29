Мурманская область. Арктика29.12.17 13:57
Губернатор Марина Ковтун подписала закон «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет»
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подписала закон «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет».
Региональным законом на территории Мурманской области устанавливаются новые меры социальной поддержки с 1 июля 2018 года для семей с детьми.
Право на дополнительные меры социальной поддержки получат женщины – граждане Российской Федерации, родившие первого ребенка до достижения 26 летнего возраста, постоянно проживающие на территории Мурманской области.
Ежемесячная денежная выплата в фиксированном размере 14 тысяч рублей будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет.
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