Губернатор Марина Ковтун поручила активнее использовать ресурс общественных приёмных губернатора в районах области

В городах Мурманской области работают четыре общественные приёмные губернатора. Так, в Терском районе приёмная работает в Умбе, в Печенгском районе – в Никеле, ещё две открыты в Заозёрске и Полярных Зорях. Сегодня на оперативном совещании губернатора Марина Ковтун подняла вопрос эффективности работы приёмных.

Мнение и взгляд людей – важнейший ориентир в работе власти, подчеркнула глава региона Марина Ковтун.

«Возникает вопрос – почему об этих приёмных практически не знают граждане? В то, что знают, но не пользуются, я не верю. Например, у общественной приёмной Президента огромный объём работы. К губернатору по иным каналам обращаются тысячи людей. И только специально созданные приёмные в области почему-то простаивают», – сказала глава региона и дала поручение местным властям и управлению по внутренней политике всеми доступными средствами довести до людей информацию о работе общественных приёмных губернатора.