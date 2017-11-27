Губернатор Марина Ковтун поручила держать на постоянном контроле соблюдение прав граждан при проведении корректировок платы за отопление

Одной из тем оперативного совещания, которое сегодня провела губернатор Марина Ковтун, стало соблюдение прав граждан при проведении корректировок платы за отопление. О контроле за порядком расчета корректировок доложила главный государственный жилищный инспектор Мурманский области Алена Кузнецова.

Так, в Мурманске на основании многочисленных обращений жильцов многоквартирных домов в Первомайском округе – территории управляющей компании «Мурманремстрой» – были проведены проверки соблюдения порядка расчёта корректировки платы за отопление за период с сентября 2016 года по август 2017 года. По итогам выявлены незначительные нарушения, и суммы будут откорректированы. При этом, подчеркнула Алёна Кузнецова, «Мурманская ТЭЦ» предоставляет рассрочку по оплате корректировки на шесть месяцев, соответствующая информация размещена в платежных документах за октябрь. Также на контроле региональной Госжилинспекции – предстоящие корректировки в платежных документах для жителей 50 домов в Североморске и Североморске-3 и уже произведенный перерасчет для жителей 16 многоквартирных домов в Кировске. В последнем случае совместно с администрацией муниципалитета принято решение продлить корректировку и провести ее по итогам календарного года, что позволит значительно снизить размер перерасчета.

Губернатор Марина Ковтун поручила Государственной жилищной инспекции Мурманской области продолжить самый пристальный контроль за проведением корректировок, а главам муниципалитетов – организовать у себя на местах работу по информированию населения о предстоящих перерасчётах.

«Уровень доначислений при корректировках бывает достаточно высоким, поэтому надо активизировать работу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Энергетическая эффективность – это не только установка нового оборудования, помогающего контролировать или уменьшать расход в жилых домах. Это, в том числе, и разъяснительная работа в отношении общего имущества многоквартирных домов. Если вопросы от населения поступают – значит, нужно разъяснять. Эту работу необходимо вести не от случая к случаю, а делать постоянно», – подчеркнула Марина Ковтун.