КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Битва за горячую воду, или Перенимаем опыт активных мурманчанНачисление северных надбавок и выравнивание МРОТ с прожиточным минимумом арктическим регионам не потянуть без помощи центра
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.03.18 17:47

Губернатор Марина Ковтун поручила до конца текущего года решить вопросы с медицинским оснащением медучреждений Умбы

В минувший четверг заместитель губернатора Инна Погребняк и министр здравоохранения Валерий Перетрухин провели встречу с населением поселка Умба. О том, как прошла встреча, с какими вопросами и просьбами в основном обращались люди, Валерий Перетрухин рассказал сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Марины Ковтун.

По сообщению Валерия Перетрухина, во встрече участвовали порядка 200 жителей, затем на личный приём обратились еще примерно 25 человек.

«В ходе диалога удалось снизить градус эмоций. Все замечания, которые были высказаны, мы взяли к рассмотрению», – сказал министр.

По словам главы ведомства, никаких сокращений медперсонала в Умбе не было уже 10 лет. Жалобы граждан в основном касались проблемы с осмотром специалистами в областном центре.

Губернатор обратилась к руководителям муниципалитетов с просьбой сигнализировать о проблемах – в этих случаях можно оперативно организовать приём по личным вопросам, выезд министра, замминистра. Глава региона поручила администрации Терского района усилить информирование граждан о приёмах главврача Кандалакшской ЦРБ, приезде специалистов, прибытии «Поезда здоровья».

«Ещё раз прошу глав администраций, глав муниципальных образований сосредоточиться на работе с обращениями граждан. Каждый сигнал от жителей должен быть вами отработан лично. Реакция должна быть незамедлительной. Не отмахивайтесь ни от малых, ни от больших проблем, почаще встречайтесь со своими земляками», – подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор поручила министру поставить на личный контроль решение вопроса о необходимом оснащении медучреждений, в частности, приобретения нового автомобиля скорой помощи и стоматологической установки для Умбы и системы холтеровского мониторирования для Кандалакшской центральной районной больницы. Срок – до конца текущего года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 481 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

блинов евгений иванович
03.03.18 14:23
В ноябре 2018 года праздники начальник городского следственного управления получил "праздничную премию 400 тысяч, Ялалов получил праздничную премию 700 тысяч рублей исполнители следователи премии не
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
блинов евгений иванович
03.03.18 14:18
В следствии октябрьского отдела работала следователь Каплина, которая будучи дежурным следователем была вызвана Снятковой В.Ю. в Управление. и после беседы вернувшись в отдел покончила жизнь самоубийс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
блинов евгений иванович
03.03.18 13:56
Не надо представлять Сняткову В.Ю. "борцом" за справедливость она практически много лет "правила" управлением" её стиль общения с подчинёнными матерщина когда её оторвали от "кормушки" потому что она
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Две зимы и три лета». Художественный сериал, 13 серия (16+)
-PRO ДеньгиКому на Руси жить хорошо? Чиновникам - Росстат-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 44 копейки, а евро подскочил на 70 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС стартовала уникальная по продолжительности и объёмам модернизации ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыСовет Федерации одобрил закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика