Губернатор Марина Ковтун поручила до конца текущего года решить вопросы с медицинским оснащением медучреждений Умбы

В минувший четверг заместитель губернатора Инна Погребняк и министр здравоохранения Валерий Перетрухин провели встречу с населением поселка Умба. О том, как прошла встреча, с какими вопросами и просьбами в основном обращались люди, Валерий Перетрухин рассказал сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Марины Ковтун.

По сообщению Валерия Перетрухина, во встрече участвовали порядка 200 жителей, затем на личный приём обратились еще примерно 25 человек.

«В ходе диалога удалось снизить градус эмоций. Все замечания, которые были высказаны, мы взяли к рассмотрению», – сказал министр.

По словам главы ведомства, никаких сокращений медперсонала в Умбе не было уже 10 лет. Жалобы граждан в основном касались проблемы с осмотром специалистами в областном центре.

Губернатор обратилась к руководителям муниципалитетов с просьбой сигнализировать о проблемах – в этих случаях можно оперативно организовать приём по личным вопросам, выезд министра, замминистра. Глава региона поручила администрации Терского района усилить информирование граждан о приёмах главврача Кандалакшской ЦРБ, приезде специалистов, прибытии «Поезда здоровья».

«Ещё раз прошу глав администраций, глав муниципальных образований сосредоточиться на работе с обращениями граждан. Каждый сигнал от жителей должен быть вами отработан лично. Реакция должна быть незамедлительной. Не отмахивайтесь ни от малых, ни от больших проблем, почаще встречайтесь со своими земляками», – подчеркнула Марина Ковтун.

Губернатор поручила министру поставить на личный контроль решение вопроса о необходимом оснащении медучреждений, в частности, приобретения нового автомобиля скорой помощи и стоматологической установки для Умбы и системы холтеровского мониторирования для Кандалакшской центральной районной больницы. Срок – до конца текущего года.